Эффектный перфоманс болельщиков "Реала" перед класико. Фото

Болельщики "Реала" перед началом матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" развернули баннер высотой в два яруса трибун стадиона "Сантьягу Бернабеу". Матч начался в 15.00 по московскому времени.
"Белое рождество", - гласит текст, размещенный на масштабном полотне.
BLANCA Navidad pic.twitter.com/RYx6bNTxeb– [JGP}® (@jgonza22) 23 декабря 2017 г.
Трансляция матча "Реал" - "Барселона".
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