15:02 | Футбол — Испания

Эффектный перфоманс болельщиков "Реала" перед класико. Фото

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Болельщики "Реала" перед началом матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" развернули баннер высотой в два яруса трибун стадиона "Сантьягу Бернабеу". Матч начался в 15.00 по московскому времени.

"Белое рождество", - гласит текст, размещенный на масштабном полотне.

Трансляция матча "Реал" - "Барселона".
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результаты опроса
12676 чел.
Кто победит в класико "Реал" - "Барселона"?
"Реал"
39.3%
"Барселона"
45.7%
Будет ничья
15.0%
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КОММЕНТАРИИ (1)
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redwhite26

Мясо лучше делает перформансы.

16:57