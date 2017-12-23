Эффектный перфоманс болельщиков "Реала" перед класико. Фото

Болельщики "Реала" перед началом матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" развернули баннер высотой в два яруса трибун стадиона "Сантьягу Бернабеу". Матч начался в 15.00 по московскому времени.

"Белое рождество", - гласит текст, размещенный на масштабном полотне.

Трансляция матча "Реал" - "Барселона".

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