Эдуардо Бериссо: "Не люблю говорить о себе и ощущать себя жертвой"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо поблагодарил за поддержку всех, кто высказал ее после известия о болезни специалиста. После игры Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:3) стало известно, что у Бериссо рак.

– Хочу поблагодарить за все сообщения, которые мне прислали, – цитирует Marca Бериссо. – Писали и знакомые люди, и незнакомые. Я чувствую себя хорошо. Понимаю, что мне нужно уделять этому внимание. Но стараюсь не думать об этой ситуации. Буду следовать советам врачей и делать то, что должен. Я не люблю говорить о себе и ощущать себя жертвой.