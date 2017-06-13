Эдуардо Бериссо: "Мы должны сделать "Севилью" сильнее"

Новый главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо отметил, что планирует сохранить атакующий стиль команды. По его словам, "Севилью" нужно вывести на новый уровень в чемпионате Испании.

– Я хочу, чтобы "Севилья" продолжала побеждать, – цитирует официальный сайт клуба Бериссо. – Нужно не просто побеждать, а сохранять эту способность, что сложнее. Мы должны сделать "Севилью" еще лучше. После ухода из "Сельты" я стал вести переговоры с "Севильей" и понял, что моя философия совпадает с клубной. Я немедленно принял решение. Моя философия – это атака, контроль мяча. Моя цель – победа в каждой следующей игре.