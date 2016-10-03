07:40 | ФУТБОЛ — Испания

Эдуардо Бериссо: "Без мяча "Барселона" перестает быть собой"

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Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (4:3) выразил удовлетворение победой. Специалист подчеркнул, что его подопечным удалось лишить каталонцев мяча.

– Мы провели блестящий первый тайм, – приводит Tmw слова Бериссо. – Нам удавалось как следует прессинговать "Барселону", хотя во втором тайме они создали нам немало проблем. С выходом на поле Иньесты мы отодвинулись немного назад, и отбивались на своей половине поля. В целом мы выполнили задачу лишить каталонцев мяча. Без него "Барселона" перестает быть собой.

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