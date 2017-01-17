Эдуардо Бериццо: "Орельяна убран из состава "Сельты", потому что проявил ко мне неуважение"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо отметил, что больше не рассчитывает на нападающего команды Фабиана Орельяну. Ранее чилийский футболист рассказал, что был отстранен от работы с главной командой "Сельты" из-за конфликта с аргентинским специалистом.

- Я решил больше не прибегать к услугам Орельяны, потому что он вел себя неприемлемо, проявил ко мне неуважение, - цитирует Marca Бериццо. - Свое решение я объяснил руководству клуба, после чего было решено убрать его из команды. Мы хотим, чтобы в коллективе царила дисциплина, поэтому теперь клуб будет защищать свои интересы.