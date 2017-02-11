16:09 | ФУТБОЛ — Испания

Эдинсон Кавани: "Судьи иногда не понимают, что игрокам нужно выплеснуть эмоции"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани поддержал своего партнера по сборной Уругвая Луиса Суареса, который получил дисквалификацию на два матча "Барселоны" в Кубке Испании. Он был наказан за удаление в игре с "Атлетико" (1:1) в 1/2 финала турнира.

– Луис очень подвижный игрок, очень живой, он крайне активен, и это нужно принимать во внимание, – цитирует AS Кавани. – Я не знаю, заслужил ли он то удаление. Но судьи иногда не понимают, что игрокам иногда нужно выплеснуть эмоции. Я желаю Суаресу всего наилучшего, у него еще много матчей в этом сезоне. Это отличный футболист и товарищ.

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Материалы REN-TV

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