Эдгардо Бауса: "Мои слова о Месси и "Барселоне" вызвали споры, но я продолжу говорить правду"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отметил, что не жалеет о своих словах, сказанных в адрес "Барселоны" по поводу травмы Лионеля Месси. Ранее Федерация футбола Аргентины извинилась перед каталонским клубом за заявление специалиста о том, что о Месси там недостаточно заботятся.

– Да, мои слова вызвали споры, – цитирует Fox Sports Баусу. – Но я буду продолжать говорить правду, говорить то, что я думаю, не заботясь о последствиях. Я не хочу вступать в конфликт с "Барселоной". Да мои слова и не претендуют на истину. Я просто высказываю свое мнение. Почему я должен молчать?