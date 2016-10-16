Эдегор забил третий гол за 22 месяца в молодежной команде "Реала"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, выступающий за "Кастилью" (молодежная команда мадридцев), в игре 9-го тура третьего по силе дивизиона Испании отличился забитым мячом в ворота "Сокуэльямоса" (3:0). Примечательно, что этот гол стал третьим для норвежца за 56 игр в составе "Кастильи" (3953 минуты на поле).

17-летний футболист перешел в "Реал" в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в "Королевском клубе" составляет 2,5 миллиона евро за сезон, что превышает зарплату некоторых игроков первой команды мадридцев.