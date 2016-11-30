20:45 | ФУТБОЛ — Испания

Эдегор впервые выйдет в старте "Реала"

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Стал известен стартовый состав "Реала" на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Культураль Леонесы". Полузащитник Мартин Эдегор впервые в карьере сыграет за основную команду мадридцев с первых минут. В запасе хозяев остался сын главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана Энцо.

Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Отметим, что "Культураль Леонеса" представляет третий по силе дивизион Испании.

"Реал": Касилья – Карвахаль, Пепе, Начо, Техеро – Каземиру, Эдегор – Асенсио, Хамес Родригес, Иско – Мариано Диас.

Запасные: Рубен Яньес, Варан, Ковачич, Лукас Васкес, Энцо Фернандес.

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