13:07 | ФУТБОЛ — Испания

Эдегор отказался от услуг адвокатов, предлагавших обойти налоговую систему Испании

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Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор отказался участвовать в налоговых махинациях, которые ему предлагали испанские адвокаты. Ранее сайт Football Leaks обнародовал ряд документов, которые свидетельствуют, что некоторые звезды испанского футбола использовали офшоры для обхода налоговой системы.

– Мой сын зарабатывает достаточно много денег, – цитирует Der Spiegel отца Эдегора Ханса Эрика. – Вопрос морали в том, как распоряжаться доходами, обходить ли налоги, когда столько людей вокруг не могут просто платить по счетам.

Отец Эдегора подчеркнул, что ему предлагали свои услуги адвокаты, которые могли найти подставные компании для обхода налогов.

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