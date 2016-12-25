Джузеппе Росси: "Получу вызов в сборную Италии только в случае хорошей игры за "Сельту"

Нападающий "Сельты" Джузеппе Росси, права на которого принадлежат "Фиорентине", подчеркнул, что ему нравится в Испании. Он не исключил вариант с возвращением в Италию летом, а также отметил, что надеется на вызов в сборную.

– В Испании чувствую себя прекрасно, – приводит Tmw слова Росси. – Постепенно осваиваюсь и в игре. Надеюсь провести множество матчей здесь. "Фиорентина"? Посмотрим летом. Сейчас я сконцентрирован на выступлении за "Сельту". Сборная Италии? Конечно, я всегда надеюсь получить вызов. Но это может произойти только в одном случае, поэтому я очень мотивирован на хорошую игру испанском чемпионате.