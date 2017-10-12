Джон Тошак: "Игра на правом фланге может быть причиной травм Бэйла"

Бывший главный тренер "Реала" Джон Тошак считает, что позиция на поле может стать причиной частых травм полузащитника мадридцев Гарета Бэйла. По его словам, дело в игре валлийца на правом фланге.

– Я помню, как разговаривал с Бэйлом некоторое время назад о том, как он бьет по мячу внешней стороной стопы левой ноги, – цитирует AS Тошака. – Гарет всегда играл слева, а теперь вынужден действовать с другой стороны. Я никогда не видел Мальдини, Роберто Карлоса или Факкетти, играющими справа. Возможно, травмы Бэйла с этим связаны. Это сказывается на игре Гарета. Когда ты пропускаешь 30 процентов матчей команды, это очень неприятно. Не знаю, будет ли ему лучше с переходом в другую команду. Люди в "Реале" лучше знают ситуацию, чем я. Ближайшие три-четыре года должны быть пиком его карьеры. Ему сейчас 28 лет. Но тяжело достичь пика, если ты не готов на сто процентов физически.