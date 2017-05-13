Джон Тошак: "Бэйл как был защитником, так им и остался"

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Уэльса Джон Тошак подчеркнул, что нападающий мадридцев Гарет Бэйл будет лучше играть на левом фланге атаки. Отметим, что игрой валлийца в текущем сезоне недовольно большое число поклонников "Королевского клуба", которые хотят, чтобы форвард пропустил предстоящий матч Лиги чемпионов против "Ювентуса".

– Хорошо знаком с Бэйлом и его навыками, – цитирует Marca Тошака. – В конце концов, под моим началом он и дебютировал в национальной команде в 17-летнем возрасте. Но тогда он был защитником и играл на левом фланге. И для меня он как был защитником, так и остался.

К его игре много вопросов, но главная проблема состоит в его позиции на поле. Он должен играть слева, а не на правом фланге, поскольку там он чувствует себя как рыба в воде. Я никогда не видел, чтобы Роберто Карлос играл на правом краю.

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.