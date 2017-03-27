Джанни Инфантино: "У Роналду и Месси настоящая конкуренция"

Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси, отметил, что они разные футболисты, однако уже долгие годы конкурируют между собой. В текущем сезоне Месси провел 41 матч и забил 41 гол, на счету португальца 34 матча и 36 голов.

– Думаю, что есть большие различия между Роналду и Месси, – цитирует Sport.es Инфантино. – У них разные стили игры, физические данные, но, тем не менее, она удивительные футболисты. Один из них один год выступает немного лучше, затем другой играет интереснее, и так последние десять лет. Это настоящая конкуренция. Сейчас официально Роналду признан лучшим по версии ФИФА.