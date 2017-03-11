21:51 | ФУТБОЛ — Испания

Дзадза хочет остаться в "Валенсии"

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Антонио Дзадза, отец и агент нападающего "Ювентуса" Симоне Дзадза, выступающего за "Валенсию" на правах аренды, отметил, что его сын хотел бы остаться в Испании. "Летучие мыши" могут выкупить итальянского форварда за 16 миллионов евро по окончании сезона.

– Мы были бы рады, если бы "Валенсия" воспользовалась опцией выкупа сына, – цитирует Tuttomercatoweb Антонио Дзадзу. – Мы по-прежнему не знаем о планах клуба, но Симоне хотел бы остаться в "Валенсии". Здесь он нашел свою нишу. Симоне находится в хорошей физической и психологической форме.

Отметим, что в 10 играх за "Валенсию" Дзадза забил два гола.

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