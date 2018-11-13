Дядя Солари: "Чтобы тренировать "Реал", нужно зарабатывать больше, чем игроки"

Дядя нового главного тренера "Реала" Сантьяго Солари Хорхе заявил, что работа в мадридском клубе представляется ему крайне трудной. Он также добавил, что эта должность позволит 42-летнему аргентинцу проявить себя.

- Солари - это футбольная семья, - сказал Хорхе Солари в интервью AS. - Мы наслаждаемся этой игрой. Назначение в "Реал" - отличная возможность проявить себя. Будем надеяться, что ему повезет. Это невероятно трудная работа, именно поэтому тренеру так хорошо платят. Управлять "Реалом" - крайне трудная задача. Чтобы успешно тренировать, надо выиграть больше трофеев, чем твои футболисты, а также зарабатывать больше них. В "Реале" играют топовые игроки, карьера которых сложилась успешно.

Напомним, Солари исполнял обязанности главного тренера "Реала" с 29 октября, когда Хулен Лопетеги был отправлен в отставку. Под руководством аргентинца команда одержала четыре победы в четырех матчах.

Во вторник "Реал" объявил о назначении Солари на пост главного тренера. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

"Реал" после 12 туров занимает 6-е место в чемпинате Испании, имея в активе 20 очков.

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