14:34 22 декабря | Футбол — Испания

Два Зидана против Марадоны и Кройфа. Лучшие составы "Реала" и "Барселоны" в истории по версии болельщиков

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Болельщики составили оптимальные составы "Реала" и "Барселоны" в преддверии матча 17-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca. Так, у "королевского клуба" главным тренером и игроком одновременно был выбран Зинедин Зидан.

Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом:

Икер Касильяс - Серхио Рамос, Фернандо Йерро, Роберто Карлос - Мичел, Фернандо Редондо, Лука Модрич, Зинедин Зидан - Альфредо Ди Стефано, Рауль, Криштиану Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Также болельщики представили оптимальный состав "Барселоны":

Виктор Вальдес - Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Роналд Куман - Диего Марадона, Хави, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Йохан Кройф - Лионель Месси, Роналдинью.
Главный тренер: Хосеп Гвардьола.

Таким образом, действующие составы "Реала" и "Барселоны" в символических сборных всех времен представляют по три футболиста.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты  на матч "Реал" – "Барселона" .

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ravilius777

славная была бы игра. с победой барсы 7:5

16:15 22 декабря

shpasic

и Черышева что-то нет.

15:31 22 декабря

Солёный

Молодые болелы видимо составляли - либо известные либо те, кто сейчас... Рамос, Модрич, Вальдес, Алвес, Бускетс и Марадона - мимо, также как оба тренера... нет Кройфа-тренера, нет Дель Боске, нет Кубалы, нет Копы, нет Бутрагеньо, нет Роналдо, нет Стоичкова, нет Гвардиолы-футболиста и т.д....

15:11 22 декабря

Stiffupperlip

Фигу запасным в оба клуба

14:57 22 декабря

_Я_против_Астротерфа_

схема Барсы, должна быть 3-5-2 это оптимал с такими краями!!!

14:55 22 декабря

горнолыжник из Горно-Алтайска

А Корнеев?)))

14:53 22 декабря

Manstrehct

Жаль там по сути всех Сантильяна , Маседа, Бутрагеньо , Макелеле Ривалдо , Стоичков , Линекер , Кини ..

14:47 22 декабря

Manstrehct

Барса Марадона там по статусу.Играл мало. Вратаря любого Добавить в состав Ромарио.

14:43 22 декабря

Manstrehct

Реал. Все таки Уго Санчес вместо Рауля. Гальего вместо Модрича. Мануэль Санчис вместо Йерро. Пушка вместо шампуня Барса

14:40 22 декабря