Два Зидана против Марадоны и Кройфа. Лучшие составы "Реала" и "Барселоны" в истории по версии болельщиков

Болельщики составили оптимальные составы "Реала" и "Барселоны" в преддверии матча 17-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca. Так, у "королевского клуба" главным тренером и игроком одновременно был выбран Зинедин Зидан.
Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом:
Икер Касильяс - Серхио Рамос, Фернандо Йерро, Роберто Карлос - Мичел, Фернандо Редондо, Лука Модрич, Зинедин Зидан - Альфредо Ди Стефано, Рауль, Криштиану Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Также болельщики представили оптимальный состав "Барселоны":
Виктор Вальдес - Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Роналд Куман - Диего Марадона, Хави, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Йохан Кройф - Лионель Месси, Роналдинью.
Главный тренер: Хосеп Гвардьола.
Таким образом, действующие составы "Реала" и "Барселоны" в символических сборных всех времен представляют по три футболиста.
Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Así es el #11deMemoria del @realmadrid que habéis elegido https://t.co/fJFyRy8yqp– MARCA (@marca) 22 декабря 2017 г.
Este es el #11deMemoria del @FCBarcelona que habéis elegido https://t.co/kEh2buZhfY– MARCA (@marca) 22 декабря 2017 г.
Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты на матч "Реал" – "Барселона" .
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Роналд Куман
- Диего Марадона
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Рауль Гонсалес
- Роналдинью
- Хави Эрнандес
- Карлес Пуйоль
- Икер Касильяс
- Виктор Вальдес
- Андрес Иньеста
- Серхио Бускетс
- Серхио Рамос
- Йохан Кройф
- Альфредо Ди Стефано
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Роберто Карлос
- Фернандо Йерро
- Фернандо Редондо
ravilius777
славная была бы игра. с победой барсы 7:5
16:15 22 декабря
shpasic
и Черышева что-то нет.
15:31 22 декабря
Солёный
Молодые болелы видимо составляли - либо известные либо те, кто сейчас... Рамос, Модрич, Вальдес, Алвес, Бускетс и Марадона - мимо, также как оба тренера... нет Кройфа-тренера, нет Дель Боске, нет Кубалы, нет Копы, нет Бутрагеньо, нет Роналдо, нет Стоичкова, нет Гвардиолы-футболиста и т.д....
15:11 22 декабря
Stiffupperlip
Фигу запасным в оба клуба
14:57 22 декабря
_Я_против_Астротерфа_
схема Барсы, должна быть 3-5-2 это оптимал с такими краями!!!
14:55 22 декабря
горнолыжник из Горно-Алтайска
А Корнеев?)))
14:53 22 декабря
Manstrehct
Жаль там по сути всех Сантильяна , Маседа, Бутрагеньо , Макелеле Ривалдо , Стоичков , Линекер , Кини ..
14:47 22 декабря
Manstrehct
Барса Марадона там по статусу.Играл мало. Вратаря любого Добавить в состав Ромарио.
14:43 22 декабря
Manstrehct
Реал. Все таки Уго Санчес вместо Рауля. Гальего вместо Модрича. Мануэль Санчис вместо Йерро. Пушка вместо шампуня Барса
14:40 22 декабря