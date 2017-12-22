Два Зидана против Марадоны и Кройфа. Лучшие составы "Реала" и "Барселоны" в истории по версии болельщиков

Болельщики составили оптимальные составы "Реала" и "Барселоны" в преддверии матча 17-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca. Так, у "королевского клуба" главным тренером и игроком одновременно был выбран Зинедин Зидан.

Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом:

Икер Касильяс - Серхио Рамос, Фернандо Йерро, Роберто Карлос - Мичел, Фернандо Редондо, Лука Модрич, Зинедин Зидан - Альфредо Ди Стефано, Рауль, Криштиану Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Также болельщики представили оптимальный состав "Барселоны":

Виктор Вальдес - Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Роналд Куман - Диего Марадона, Хави, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Йохан Кройф - Лионель Месси, Роналдинью.

Главный тренер: Хосеп Гвардьола.

Таким образом, действующие составы "Реала" и "Барселоны" в символических сборных всех времен представляют по три футболиста.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты на матч "Реал" – "Барселона" .