Два отраженных пенальти Диегу Алвеса не помогли "Валенсии" в матче с "Атлетико"

В игре 7-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в гостях обыграл "Валенсию" – 2:0. Результативными ударами отметились нападающие Антуан Гризманн и Кевин Гамейро.

По ходу встречи вратарь "летучих мышей" Диегу Алвес отразил два удара с пенальти. На 44-й минуте бразильца не смог переиграть все тот же Гризманн, а на 69-й минуте – полузащитник Габи.

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7-й тур

"Валенсия" – "Атлетико" – 0:2 (0:0)

Голы: Гризманн, 63 (0:1). Гамейро, 90+3 (0:2).

Нереализованные пенальти: Гризманн, 44 (вратарь), Габи, 69 (вратарь)

"Валенсия": Диегу Алвес, Мангала, Монтойя, Хосе Гайя, Жоау Канселу (Мина, 46), Сантос, Марио Суарес, Перес, Парехо, Нани (Баккали, 80), Родриго (Эль-Хаддади, 67).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Лукас Эрнандес, Габи, Коке, Ньигес (Феррейра-Карраско, 58), Гамейро, Гризманн (Тиагу, 80), Корреа (Фернандо Торрес, 63).

Предупреждения: Филипе Луис, 28. Гризманн, 58. Мангала, 60. Тиагу, 82.

Судья: Клос Гомес.

2 октября. Валенсия. Стадион "Mestalla".