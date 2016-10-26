25 октября 2014 года форвард Луис Суарес вернулся в большой футбол после дисквалификации за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини на чемпионате мира и дебютировал в "Барселоне". С тех пор связка уругвайца с Лионелем Месси и Неймаром забила на троих 264 гола во всех турнирах (из 367 командных, 71,9 процента) и сделала 128 передач. Каталонцы выиграли 81,9 процента встреч, в которых все трое появлялись в стартовом составе, и завоевали 8 трофеев.

Месси за это время забил 104 гола в 106 матчах, Суарес – 84 в 94, Неймар – 66 в 100. Аргентинец вдобавок сделал 47 передач, уругваец – 48, а бразилец – 34.

В 2016 году у форвардов значится 106 мячей на троих: Месси забил 42 в 42 матчах (плюс 24 передачи), Суарес – 43 в 41 (20), Неймар – 21 в 39 (16). В сезоне-2016/17 у тройки – 30 голов: Месси – 14 в 11 играх (6 передач), Суарес – 10 в 13 (5), Неймар – 6 в 10 (8).