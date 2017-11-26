Дубли Гамейро и Гризманна помогли "Атлетико" разгромить "Леванте"

Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Леванте" в матче 13-го тура чемпионата Испании - 5:0. По дублю в этой встрече сделали Кевин Гамейро и Антуан Гризманн. Еще один гол в свои ворота провел защитник Робер.

"Атлетико" догнал по очкам "Реал" и вышел на третье место в турнирной таблице. Мадридские команды отстают на 3 очка от "Валенсии" и на 7 очков - от "Барселоны".

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Леванте" - "Атлетико" - 0:5 (0:2)

Голы: Робер, 5 - в свои ворота (0:1). Гамейро, 29 (0:2). Гамейро, 59 (0:3). Гризманн, 65 (0:4). Гризманн, 68 (0:5).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Робер, Чема, Мур, Дукуре, Кампанья (Нано, 69), Моралес (Самуэль Гарсия, 77), Барди, Хасон (Иви Лопес, 52), Энес Унал.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Коке, Сауль (Фернандес, 73), Партей, Гамейро (Фернандо Торрес, 69), Гризманн, Корреа (Феррейра-Карраско, 66).

Предупреждения: Чема, 52. Моралес, 54. Коке, 90+2.

Судья: Трухильо Суарес.

25 ноября. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.