Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом"

"Атлетико" на своем поле переиграл "Леганес" в матче 21-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе мадридской команды отметился форвард Фернандо Торрес.

"Матрасники" занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на 7 очков, а их сегодняшний соперник идет на 17-й позиции.

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21-й тур

"Атлетико" - "Леганес" - 2:0 (1:0)

Голы: Фернандо Торрес, 15 (1:0). Фернандо Торрес, 51 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гризманн (А), 15 (вратарь).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско, 57), Коке, Сауль (Корреа, 46), Фернандо Торрес, Гризманн (Врсалько, 73).

"Леганес": Яго, Сиовас, Инсуа Бланко, Бустинса, Диас (Мартин, 72), Рико, Моран (Мачис, 77), Лопес, Шимановски, Буэно, Герреро, Самуэль Гарсия.

Предупреждения: Моран, 30. Савич, 32.

Судья: Санчес Мартинес.

4 февраля. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".