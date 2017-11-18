Дубль Суареса помог "Барселоне" разгромить "Леганес"

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде крупно обыграла "Леганес" – 3:0. Дублем отметился Луис Суарес, еще один мяч записал на свой счет Паулинью. Для каталонцев победа стала четвертой подряд.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице ла лиги, ее отрыв от идущей второй "Валенсии" составляет четыре очка. "Леганес" занимает девятую позицию.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Леганес" – "Барселона" – 0:3 (0:1)

Голы: Л.Суарес, 28 (0:1). Л.Суарес, 60 (0:2). Паулинью, 90 (0:3).

"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Муньос, Сиовас (Рауль Гарсия, 79), Рико, Эль-Жар, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Бовю, 46), Шимановски (Херард Гумбау, 66), Амрабат.

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Алейш Видаль, 59), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Пако Алькасер (Д..Суарес, 82), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 59), Месси, Л.Суарес.

Предупреждения: Пике, 29. Л.Суарес, 53. Сиовас, 72.

Судья: Ундиано Мальенко.

18 ноября. Леганес. Стадион "Бутарке".