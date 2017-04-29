Дубль Суареса помог "Барселоне" разгромить "Эспаньол"

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на каталонском дерби обыграла "Эспаньол" – 3:0. Дубль оформил Луис Суарес, еще один гол записал на свой счет Иван Ракитич. Сине-гранатовые вышли на первое место с 81 очком. Столько же в активе "Реала", имеющего матч в запасе. "Эспаньол" идет на девятой строчке.

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35-й тур

"Эспаньол" – "Барселона" – 0:3 (0:0)

Голы: Л. Суарес, 50 (0:1). Ракитич, 76 (0:2). Л. Суарес, 87 (0:3).

"Эспаньол": Диего Лопес, Кариколь, Давид Лопес, Рейес, Хави Лопес, Пьятти (Перес, 66), Фуэго (Рока, 79), Виктор Санчес, Хурадо, Морено, Кайседо (Леу Баптистан, 61).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Андре Гомиш (Маскерано, 79), Неймар, Л.Суарес, Месси.

Предупреждения: Морено, 14. Кариколь, 58. Фуэго, 68.

Судья: Ундиано Мальенко.

29 апреля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium.

"СЭ" вел трансляцию матча