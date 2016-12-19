Дубль Суареса помог "Барселоне" разгромить "Эспаньол"

"Барселона" нанесла поражение "Эспаньолу" в матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1. Дублем в этой встрече отметился нападающий каталонцев Луис Суарес, по голу забили Жорди Альба и Лионель Месси. Этот успех позволил команде Луиса Энрике набрать 34 очка и вернуться на второе место в турнирной таблице, обойдя "Севилью". Лидирует в по-прежнему "Реал", в активе которого 37 баллов и игра в запасе.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

"Барселона" - "Эспаньол" - 4:1 (1:0)

Голы: Л.Суарес, 18 (1:0). Л.Суарес, 67 (2:0). Жорди Альба, 68 (3:0). Давид Лопес, 79 (3:1). Месси, 90 (4:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Пике, Жорди Альба, Бускетс (Юмтити, 77), Д.Суарес (Рафинья, 66), Иньеста, Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Эспаньол": Диего Лопес (Роберто, 53), Хави Лопес, Д.Рейес, Давид Лопес, Кариколь, Пьятти (Х.Рейес, 79), Диоп, Фуэго, Хурадо, Кайседо (Мелендо, 71), Морено.

Предупреждения: Пьятти, 10. Кариколь, 13. Кайседо, 65.

Судья: Матеу Лаос.

Барселона. Стадион "Камп Ноу".