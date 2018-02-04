Дубль Стуани принес "Жироне" победу над "Атлетиком"

"Жирона" на своем поле обыграла "Атлетик" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Автором победного дубля стал Кристиан Стуани. Отметим, что его первый мяч, забитый до перерыва, был с пенальти.

После 22 туров "Жирона" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Атлетик" располагается на 13-й позиции.

Напомним, что "Атлетик" является соперником "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 15 февраля в Москве, ответный - 22 февраля в Бильбао.

Чемпионат Испании

Ла лига

22-й тур

"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (1:0)

Голы: Стуани, 7 - с пенальти (1:0). Стуани, 65 (2:0).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Тимор, 84), Порту (Алейкс Гарсия, 90), Пере Понс, Гранель, Стуани (Олунга, 82).

"Атлетик": Яго, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Альварес, Нуньес (Сусаэта, 62), Лопес, Рауль Гарсия, Итурраспе, Эчеварриа (Адурис, 62), Микель Рико, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Маффео, 46. Нуньес, 58.

Судья: Мунуэра Монтера.

4 февраля. Жирона. Стадион Montilivi.