Дубль Стуани принес "Жироне" победу над "Атлетиком"

"Жирона" на своем поле обыграла "Атлетик" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Автором победного дубля стал Кристиан Стуани. Отметим, что его первый мяч, забитый до перерыва, был с пенальти.
После 22 туров "Жирона" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Атлетик" располагается на 13-й позиции.
Напомним, что "Атлетик" является соперником "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 15 февраля в Москве, ответный - 22 февраля в Бильбао.
Чемпионат Испании
Ла лига
22-й тур
"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (1:0)
Голы: Стуани, 7 - с пенальти (1:0). Стуани, 65 (2:0).
"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Тимор, 84), Порту (Алейкс Гарсия, 90), Пере Понс, Гранель, Стуани (Олунга, 82).
"Атлетик": Яго, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Альварес, Нуньес (Сусаэта, 62), Лопес, Рауль Гарсия, Итурраспе, Эчеварриа (Адурис, 62), Микель Рико, Иньяки Уильямс.
Предупреждения: Маффео, 46. Нуньес, 58.
Судья: Мунуэра Монтера.
4 февраля. Жирона. Стадион Montilivi.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/