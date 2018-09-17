Дубль Стуани помог "Жироне" обыграть "Сельту"

"Жирона" обыграла "Сельту" (3:2) в матче четвертого тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Кристиан Стуани, еще один мяч забил Педро Алькала.
У "Сельты" отличились Яго Аспас и Софьян Буфаль. В концовке у гостей был удален Густаво Кабраль. Обе команды имеют в активе семь очков. По дополнительным показателям "Сельта" идет третьей, а "Жирона" - седьмой.
В следующем туре "Сельта" примет "Вальядолид", а "Жирона" на выезде сыграет с "Барселоной".
Чемпионат Испании
Примера
4-й тур
"Жирона" - "Сельта" - 3:2 (2:1)
Голы: Стуани, 22 (1:0). Аспас, 34 (1:1). Алькала, 37 (2:1). Стуани, 56 (3:1). Буфаль, 87 (3:2).
"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Адай (Муньеса, 84), Борха (Робертс, 67), Порту (Алейкс Гарсия, 88), Дуглас Луис, Гранель, Порро, Стуани.
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Араухо, Мальо, Алонсо (Буфаль, 46), Лоботка, Бельтран (Мендес, 75), Аспас, Систо (Эккерт, 66), Гомес.
Предупреждения: Кабраль, 70. Бельтран, 70. Дуглас Луис, 90+6.
Удаление: Кабраль, 90+2.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
17 сентября. Жирона. Стадион "Montilivi"
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