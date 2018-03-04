Дубль Роналду принес "Реалу" победу над "Хетафе"

"Реал" на своем поле выиграл у "Хетафе" в матче 27-го тура чемпионата Испании (3:1). Дублем в составе мадридцев отметился Криштиану Роналду, который стал вторым игроком, забившим 300 мячей в ла лиге.

"Реал" идет на 3-м месте в турнирной таблице, отставая теперь от лидирующей "Барселоны" на 12 очков, а "Хетафе" занимает 10-ю строчку.

Чемпионат Испании

27-й тур

"Реал" – "Хетафе" – 3:1 (2:0)

Голы: Бэйл, 24 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (2:0). Портильо, 65 – с пенальти (2:1). Криштиану Роналду, 78 (3:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Эрнандез (Марселу, 65), Каземиру, Льоренте (Ковачич, 79), Иско, Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 79).

"Хетафе": Мартинес, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо (Д.Пачеко, 86), Фажр, Арамбарри, Мора (Сибасаки, 59), Анхель (Хорхе Молина, 56), Реми.

Предупреждения: Реми, 25. Начо, 34. Портильо, 53.

Удаление: Реми (Х), 47.

Судья: Мелеро Лопес.

3 марта. Мадрид. Стадион "Саньяго Бернабеу".

Роналду – второй после Месси игрок, забивший 300 голов в ла лиге