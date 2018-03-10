16:56 | Футбол — Испания

Дубль Роналду принес "Реалу" победу над "Эйбаром"

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"Реал" победил "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:1. Оба мяча мадридцев провел форвард Криштиану Роналду. В списке бомбардиров он отстает от Лионеля Месси на 6 голов. В турнирной таблице "Реал" уступает "Барселоне" 12 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур 

"Эйбар" - "Реал" - 1:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 34 (0:1). Рамис, 50 (1:1). Криштиану Роналду, 84 (1:2). 

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Арбилья, Рамис (Оливейра, 67), Хосе Анхель, Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85), Хоан Хордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан (Начо, 28), Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Васкес, 71), Иско (Бензема, 71), Бэйл, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Бэйл, 30. Рамис, 45+2. 

Судья: Мунуэра Монтера.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Нефилим

Да, такая жесткая зависимость от одного игрока не очень то хороша, он ведь не вечен... Перестал забивать в начале сезона - и команда уже отвалилась от гонки за чемпионство....

18:16

oleg.bob

В 2018 году Криштиану как никогда велик!

17:36

devoted

баламошка, на ютубе уже появилось.

17:07

баламошка

И да, где видео или гифки?! Или хотя бы набор фоток, которые можно быстро прощёлкать, чтоб как бы видео получилось.

17:05

баламошка

Кристинка пуляет и бахает. Меська, берегись. Вот завоюет португальская прынцесска 6 золотой мяч и станешь ты днарём типо Дзюбы.

17:03

devoted

Роналду уже давно не так быстр, но забивать вряд ли разучится ;)

17:02

БигБосс

Респект КриРо.

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