Дубль Роналду принес "Реалу" победу над "Эйбаром"

"Реал" победил "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:1. Оба мяча мадридцев провел форвард Криштиану Роналду. В списке бомбардиров он отстает от Лионеля Месси на 6 голов. В турнирной таблице "Реал" уступает "Барселоне" 12 очков.
Чемпионат Испании
Ла лига
28-й тур
"Эйбар" - "Реал" - 1:2 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду, 34 (0:1). Рамис, 50 (1:1). Криштиану Роналду, 84 (1:2).
"Эйбар": Дмитрович, Капа, Арбилья, Рамис (Оливейра, 67), Хосе Анхель, Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85), Хоан Хордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан (Начо, 28), Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Васкес, 71), Иско (Бензема, 71), Бэйл, Криштиану Роналду.
Предупреждения: Бэйл, 30. Рамис, 45+2.
Судья: Мунуэра Монтера.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Нефилим
Да, такая жесткая зависимость от одного игрока не очень то хороша, он ведь не вечен... Перестал забивать в начале сезона - и команда уже отвалилась от гонки за чемпионство....
18:16
oleg.bob
В 2018 году Криштиану как никогда велик!
17:36
devoted
баламошка, на ютубе уже появилось.
17:07
баламошка
И да, где видео или гифки?! Или хотя бы набор фоток, которые можно быстро прощёлкать, чтоб как бы видео получилось.
17:05
баламошка
Кристинка пуляет и бахает. Меська, берегись. Вот завоюет португальская прынцесска 6 золотой мяч и станешь ты днарём типо Дзюбы.
17:03
devoted
Роналду уже давно не так быстр, но забивать вряд ли разучится ;)
17:02
БигБосс
Респект КриРо.
17:00