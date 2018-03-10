Дубль Роналду принес "Реалу" победу над "Эйбаром"

"Реал" победил "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:1. Оба мяча мадридцев провел форвард Криштиану Роналду. В списке бомбардиров он отстает от Лионеля Месси на 6 голов. В турнирной таблице "Реал" уступает "Барселоне" 12 очков.

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28-й тур

"Эйбар" - "Реал" - 1:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 34 (0:1). Рамис, 50 (1:1). Криштиану Роналду, 84 (1:2).

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Арбилья, Рамис (Оливейра, 67), Хосе Анхель, Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85), Хоан Хордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан (Начо, 28), Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Васкес, 71), Иско (Бензема, 71), Бэйл, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Бэйл, 30. Рамис, 45+2.

Судья: Мунуэра Монтера.