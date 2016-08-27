Дубль Морено не помог "Эспаньолу" победить "Малагу"

"Эспаньол" и "Малага" разошлись миром в матче второго тура чемпионата Испании - 2:2. По ходу игры гости проигрывали с разницей в два мяча - дубль в составе "Эспаньола" оформил Херард Морено. Однако "Малаге" удалось ответить голами защитника Диего Льоренте, а затем и форварда Шарлеса, принесшего своей команде ничью уже на последних минутах встречи.

Чемпионат Испании

Примера

2-й тур

"Эспаньол" - "Малага" - 2:2 (1:0)

Голы: Морено, 28 (1:0). Морено, 61 (2:0). Льоренте, 67 (2:1). Шарлес, 90 (2:2).

"Эспаньол": Роберто, Хави Лопес, Дуарте, Альваро Гонсалес, Рока (Диоп, 87), Фуэго, Виктор Санчес, Пьятти, Перес (Рейес, 69), Леу Баптистан (Кайседо, 63), Морено.

"Малага": Камени, Росалес, Коне, Льоренте, Рикка (Торрес Гомес, 46), Камачо, Ресио (Шарлес, 56), Аньор, Хони, Кеко (Эн-Несири, 77), Рамирес.

Предупреждения: Рикка, 9. Камачо, 64. Альваро Гонсалес, 68. Коне, 74. Пьятти, 90.

Судья: Хиль Мансано.

26 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium(Power8 Stadium)".