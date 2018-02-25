Дубль Мины принес "Валенсии" победу над "Реал Сосьедад"

"Валенсия" дома обыграла "Реал Сосьедад" (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля дублем отметился Санти Мина, у проигравших единственный точный удар на счету Микеля Оярсабаля.

Для "летучих мышей" эта победа стала третьей подряд. Команда из Сан-Сабестьяна в трех последних играх потерпела два поражения.

После 25 туров "Валенсия" продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 49 очков. Отставание от занимающей первую строчку "Барселоны" - 16 очков. В активе "Реал Сосьедад" - 29 очков.

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Ла лига

25-й тур

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)

Голы: Мина, 34 (1:0). Оярсабаль, 54 (1:1). Мина, 68 (2:1).

"Валенсия": Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен, Солер (Дзадза, 66), Родриго (Максимович, 81), Мина, Гонсалу Гедеш (Торрес, 73).

"Реал Сосьедад": Тоньо, де ла Белья, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Каналес, Сурутуса (Баутиста, 79), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 69), Оярсабаль.

Предупреждения: Хуанми, 22. де ла Белья, 29. Каналес, 31. Родриго, 78. Мина, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

25 февраля. Валенсия. Стадион "Месталья".