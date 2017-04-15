Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедад"

Матч 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал Сосьедад" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе каталонцев дублем отметился нападающий Лионель Месси, а еще один гол забил форвард Пако Алькасер. У басков отличился полузащитник Хаби Прието, еще один мяч забил в свои ворота защитник сине-гранатовых Самюэль Юмтити.

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32-й тур

"Барселона" – "Реал Сосьедад" – 3:2 (3:2)

Голы: Месси, 17 (1:0). Месси, 37 (2:0). Юмтити, 42 – в свои ворота (2:1). Пако Алькасер, 44 (3:1). Хаби Прието, 45+1 (3:2).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Андре Гомиш (Иньеста, 69), Месси, Л.Суарес, Пако Алькасер (Д.Суарес, 79).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Хаби Прието, Сурутуса (Гранеро, 84), Вела (С.Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хон Баутиста, 79), Ойярсабаль.

Предупреждения: Вела, 7. Пако Алькасер, 41. Ильярраменди, 49. Л.Суарес, 68. Пике, 88.

Судья: Мартинес Мунуэра.

15 апреля. Барселона. Стадион Camp Nou.