Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Леганесом", Иньеста провел 400-й матч

"Барселона" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла "Леганес" со счетом 2:1. Дубль на счету нападающего Лионеля Месси.
Каталонцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице.
Добавим, что полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, выйдя на замену на 80-й минуте встречи, провел 400-й матч в составе сине-гранатовых в чемпионате Испании. Он занимает второе место по этому показателю после полузащитника Хави, который провел за каталонцев 505 матчей.
Чемпионат Испании
Ла Лига
23-й тур
"Барселона" – "Леганес" – 2:1 (1:0)
Голы: Месси, 4 (1:0). Лопес, 71 (1:1). Месси, 90 – с пенальти (2:1).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Матье, Динь (Жорди Альба, 81), Ракитич, Андре Гомиш (Иньеста, 80), Рафинья (Д.Суарес, 80), Месси, Л.Суарес, Неймар.
"Леганес": Яго, Тито, Мантовани, Сиовас (Инсуа Бланко, 87), Рико, Эль-Жар, Мартин, Моран (Лопес, 65), Габриэл, Шимановски (Мачис, 70), Герреро.
Предупреждения: Л.Суарес, 46. Мантовани, 55. Сиовас, 87. Мартин, 90+5.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
19 февраля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
Thomas_Boy
Когда "Леганес" сравнял счет, я было подумал, что это слив тренера. Потому что играть вничью дома с "Леганесом" - это просто за гранью.
01:12
Pablo_75
На мой взгляд, пенальти был. И даже не за блокировку бедром, а за небольшую подсечку стопы. Другое дело, что Барса опять играла безобразно. Дома, с полной мотивацией, в самый разгар борьбы за чемпионство - они еле-еле обыгрывают Леганес. Тоскливый сезон.
00:55
shpasic
ахаха! пенальти на 90й минуте)) за такое не грех и Золотой Мяч дать!))
00:52