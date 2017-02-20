Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Леганесом", Иньеста провел 400-й матч

"Барселона" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла "Леганес" со счетом 2:1. Дубль на счету нападающего Лионеля Месси.

Каталонцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице.

Добавим, что полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, выйдя на замену на 80-й минуте встречи, провел 400-й матч в составе сине-гранатовых в чемпионате Испании. Он занимает второе место по этому показателю после полузащитника Хави​, который провел за каталонцев 505 матчей.

Чемпионат Испании

Ла Лига

23-й тур

"Барселона" – "Леганес" – 2:1 (1:0)

Голы: Месси, 4 (1:0). Лопес, 71 (1:1). Месси, 90 – с пенальти (2:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Матье, Динь (Жорди Альба, 81), Ракитич, Андре Гомиш (Иньеста, 80), Рафинья (Д.Суарес, 80), Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Леганес": Яго, Тито, Мантовани, Сиовас (Инсуа Бланко, 87), Рико, Эль-Жар, Мартин, Моран (Лопес, 65), Габриэл, Шимановски (Мачис, 70), Герреро.

Предупреждения: Л.Суарес, 46. Мантовани, 55. Сиовас, 87. Мартин, 90+5.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

19 февраля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".