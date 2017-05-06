Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал"

Матч 36-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Вильярреалом" завершился крупной победой каталонцев – 4:1. Дублем отметился нападающий Лионель Месси, а еще по голу записали на свой счет форварды Неймар и Луис Суарес. У гостей единственный мяч на счету нападающего Седрика Бакамбу.

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36-й тур

"Барселона" - "Вильярреал" - 4:1 (2:1)

Голы: Неймар, 21 (1:0). Бакамбу, 32 (1:1). Месси, 45 (2:1). Суарес, 69 (3:1). Месси, 82 - с пенальти (4:1).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Юмтити, Динь (Жорди Альба, 76), Иньеста, Ракитич (Андре Гомиш, 83), Бускетс, Серхи Роберто (Маскерано, 78), Месси, Суарес, Неймар.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Марио Гаспар, Музаккьо, Альваро Гонсалес, Сориано (Самуэль Кастильехо, 72), Хонатан дос Сантос, Тригерос, Эрнандес, Сольдадо (Сансоне, 72), Бакамбу (Адриан, 83).

Предупреждения: Серхи Роберто, 16. Альваро Гонсалес, 19. Иньеста, 64. Сольдадо, 72. Музаккьо, 77. Хауме, 81.

Судья: Санчес Мартинес.

6 мая. Барселона. Стадион Camp Nou.