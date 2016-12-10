Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Осасуну"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде нанесла поражение "Осасуне" – 3:0. Дубль оформил Лионель Месси, еще один гол на счету Луиса Суареса. Этот успех позволил каталонцам, идущим вторыми, временно сократить отставание от лидирующего "Реала" до трех очков. Правда, у мадрицев есть еще игра в запасе.

"Осасуна" потерпела десятое поражение в сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Ла лига

15-й тур

"Осасуна" – "Барселона" – 0:3 (0:0)

Голы: Л. Суарес, 59 (0:1). Месси, 72 (0:2). Месси, 90+2 (0:3).

"Осасуна": Наусет, Ойер (Боннин, 63), Маркес, Мигель Фланьо (Дав. Гарсия, 46), Карлос Клерк, Де лас Куэвас, Чаушич, Торрес, Беренгер, Риера (Кодро, 70), Леон.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста, Андре Гомиш (Рафинья, 76), Месси, Л. Суарес, Арда Туран (Д. Суарес, 65).

Предупреждения: Ойер, 27. Маркес, 52. Торрес, 84.

Судья: Мартинес Мунуэра.

10 декабря. Памплона. Стадион El Sadar Stadium.

Трансляция матча "Осасуна" - "Барселона"