Дубль Месси не спас "Барселону" от поражения в матче с "Бетисом"

"Барселона" проиграла "Бетису" в матче 12-го тура чемпионата Испании (3:4). В составе каталонского клуба отличились нападающий Лионель Месси (дубль) и хавбек Артуро Видаль.

На 82-й минуте сине-гранатовые остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник Иван Ракитич.

"Барселона" с 24 очками располагается на первом месте, "Бетис" с 16 баллами занимает 12 строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Барселона" - "Бетис" - 3:4 (0:2)

Голы: Фирпо, 20 (0:1). Хоакин, 34 (0:2). Месси, 68 - с пенальти (1:2). Ло Сельсо, 71 (1:3). Видаль, 79 (2:3). Каналес, 83 (2:4). Месси, 90+2 (3:4).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья, 69), Артур (Видаль, 46), Месси, Л.Суарес, Малком (Эль-Хаддади, 57).

"Бетис": Пау Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Тельо, Гуардадо, Ло Сельсо (Инуи, 87), Виллиам Карвалью, Фирпо, Хоакин (Каналес, 62), Лорен Морон (Леон, 76).

Предупреждения: Гуардадо, 24. Ракитич, 44. Бускетс, 59. Манди, 69. Видаль, 73.

Удаление: Ракитич, 81.

Судья: Матеу Лаос.

11 ноября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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