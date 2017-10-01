Дубль Иско принес "Реалу" победу над "Эспаньолом"

"Реал" дома победил "Эспаньол" со счетом 2:0 в матче 7-го тура чемпионата Испании. Дубль во встрече оформил полузащитник мадридцев Иско.
"Реал" поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Эспаньол" остался на 11-й строчке с 8-ю баллами.
Чемпионат Испании
Ла лига
7-й тур
"Реал" - "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Иско, 30 (1:0). Иско, 71 (2:0).
"Реал": Навас, Хакими, Серхио Рамос, Варан, Начо, Каземиру, Кроос (Васкес, 69), Модрич (Себальос, 82), Иско (Майораль, 90), Криштиану Роналду, Асенсио.
"Эспаньол": Пау Лопес, Серхио Санчес (Гранеро, 69), Эрмосо, Давид Лопес, Кариколь, Дардер, Фуэго, Рока (Наварро, 46), Леу Баптистан, Морено, Хурадо (Серхио Гарсия, 46).
Предупреждения: Начо, 36. Серхио Санчес, 65. Каземиру, 77. Кариколь, 90.
Судья: Гонсалес (Испания).
01 октября. Мадрид. Стадион "Santiago Bernabeu".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/