Дубль Инуи помог "Эйбару" обыграть "Жирону"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Эйбар" одержал победу над "Жироной" – 4:1.
Дублем в составе "оружейников" забитыми голами отличились нападающий Оливейра Шарлес и полузащитник Хоан Хордан, хавбек Такаси Инуи оформил дубль.
Чемпионат Испании
Лига 1
17-й тур
"Эйбар" – "Жирона" – 4:1 (2:1)
Голы: Инуи, 1 (1:0). Шарлес, 10 (2:0). Тимор, 26 (2:1). Инуи, 54 (3:1). Хоан Хордан, 90+2 (4:1).
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Кике (Серхио Энрич, 79), Бебе (Пенья, 73), Шарлес (Эскаланте, 84).
"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео (Адай, 58), Хуанпе, Тимор, Борха (Кайоде, 58), Порту (Дуглас Луис, 71), Алейкс Гарсия, Стуани.
Предупреждения: Тимор, 13. Дани Гарсия, 25. Маффео, 30.
Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).
21 декабря. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.