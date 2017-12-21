23:30 21 декабря | Футбол — Испания

Дубль Инуи помог "Эйбару" обыграть "Жирону"


В матче 17-го тура чемпионата Испании "Эйбар" одержал победу над "Жироной" – 4:1.

Дублем в составе "оружейников" забитыми голами отличились нападающий Оливейра Шарлес и полузащитник Хоан Хордан, хавбек Такаси Инуи оформил дубль.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Эйбар" – "Жирона" – 4:1 (2:1)

Голы: Инуи, 1 (1:0). Шарлес, 10 (2:0). Тимор, 26 (2:1). Инуи, 54 (3:1). Хоан Хордан, 90+2 (4:1).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Кике (Серхио Энрич, 79), Бебе (Пенья, 73), Шарлес (Эскаланте, 84).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео (Адай, 58), Хуанпе, Тимор, Борха (Кайоде, 58), Порту (Дуглас Луис, 71), Алейкс Гарсия, Стуани.

Предупреждения: Тимор, 13. Дани Гарсия, 25. Маффео, 30.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

21 декабря. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.

Турнирная таблица – здесь

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