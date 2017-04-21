Дубль Гансу принес "Севилье" победу над "Гранадой"

"Севилья" обыграла "Гранаду" (2:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Паулу Энрике Гансу.
Хозяева поля поднялись на четвертое место в турнирной таблице ла лиги, "Гранада" идет на 19-й строчке.
Чемпионат Испании
Ла лига
33-й тур
"Севилья" – "Гранада" – 2:0 (1:0)
Голы: Гансу, 4 (1:0). Гансу, 46 (2:0).
"Севилья": Рико, Пареха (Меркадо, 83), Эскудеро, Мариану, Лангле, Иборра, Н`Зонзи, Гансу (Бен Йеддер, 81), Сарабия, Корреа, Йоветич (Васкес, 81).
"Гранада": Очоа, Ломбан, Сонье (Хонгла, 4), Эктор Эрнандес (Сампер, 72), Сильва (Куэнка, 22), Везу, Карсела-Гонсалес, Крхин, Перейра, Уче, Понсе.
Предупреждения: Перейра, 32. Корреа, 64. Сампер, 84.
Судья: Трухильо Суарес.
21 апреля. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.