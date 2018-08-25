Дубль Эль-Жара принес "Леганесу" ничью в матче с "Реалом Сосьедад"

"Леганес" на своем поле сыграл вничью с "Реалом Сосьедад" в матче 2-го тура чемпионата Испании. Гости после первого тайма вели в счете 2:0, но во второй половине Набиль Эль-Жар оформил дубль.

Чемпионат Испании

2-й тур

"Леганес" - "Реал Сосьедад" - 2:2 (0:2)

Голы: Сурутуса, 11 (0:1). Ильярраменди, 17 (0:2). Эль-Жар, 54 (1:2). Эль-Жар, 88 (2:2).

"Леганес": Куэльяр, Муньос (Эн-Несири, 84), Хуанфран, Сиовас, Сильва, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Сантос, 46), Эль-Жар, Каррильо, Охеда (Ролан, 66).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Льоренте (Элустондо, 28), Сальдуа, Эрнандез, Сурутуса (Мерино, 58), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Пардо, 73).

Предупреждения: Сальдуа, 53. Хуанми, 80. Сильва, 90+2.

Судья: Мунуэра Монтера.

24 августа. Леганес. Стадион "Бутарке".