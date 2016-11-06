Дубль Бэйла помог "Реалу" разгромить "Леганес"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле нанес поражение "Леганесу" – 3:0. Дубль оформил недавно продливший контракт с клубом Гарет Бэйл, еще гол записал на свой счет Альваро Мората. Этот успех позволил лидирующим мадридцам временно оторваться от "Барселоны" на пять очков. Правда, у сине-гранатовых есть еще игра в запасе. "Леганес" пока занимает 16-ю строчку.

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11-й тур

"Реал" – "Леганес" – 3:0 (2:0)

Голы: Бэйл, 38 (1:0). Бэйл, 45+1 (2:0). Мората, 76 (3:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Бэйл, Кроос, Ковачич (Модрич, 62), Иско (Родригес, 68), Криштиану Роналду, Мората (Васкес, 81).

"Леганес": Серантес, Инсуа Бланко, Бустинса, Мантовани (Диас, 82), Рико, Габриэл, Мартин, Лопес, Рубен Перес (Лусиану, 68), Шимановски, Мачис (Омар, 55).

Предупреждения: Мачис, 8. Криштиану Роналду, 17. Кроос, 40. Начо, 41. Инсуа Бланко, 42. Мантовани, 61. Омар, 82. Диас, 90+1.

Судья: Матеу Лаос.

6 ноября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Леганес"