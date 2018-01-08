Дубль Бэйла не помог "Реалу" обыграть "Сельту"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" – 2:2.

В составе "Королевского клуба" дубль оформил нападающий Гарет Бэйл, за команду из Виго забили полузащитник Даниэль Васс и форвард Макси Гомес.

Отметим, что нападающий "кельтов" Яго Аспас на 72-й минуте не сумел реализовать пенальти. 11-метровый удар парировал вратарь мадридцев Кейлор Навас.

После этого матча "Реал" расположился на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка, что на 16 меньше, чем у "Барселоны", которая занимает первую строчку. "Сельта" занимает 14-е место, набрав 22 балла.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Сельта" – "Реал" – 2:2 (1:2)

Голы: Васс, 33 (1:0). Бэйл, 36 (1:1). Бэйл, 38 (1:2). М.Гомес, 82 (2:2).

Нереализованный пенальти: Аспас (Сельта), 72 (вратарь)

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хонни Кастро, Радойя (Лоботка, 73), Васс (Хосабед Санчес, 90+1), Эрнандес, Аспас, М.Гомес, Систо (Эмре Мор, 73).

"Реал": Навас, Начо, Варан, Хакими, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Васкес, 76), Бэйл (Асенсио, 85), Криштиану Роналду, Иско (Ковачич, 77).

Предупреждения: Каземиру, 44. Мальо, 67. Навас, 71. Аспас, 88.

Судья: Хайме Латре.

7 января. Виго. Стадион Balaidos.

Турнирная таблица – здесь