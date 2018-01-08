Дубль Бэйла не помог "Реалу" обыграть "Сельту"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" – 2:2.
В составе "Королевского клуба" дубль оформил нападающий Гарет Бэйл, за команду из Виго забили полузащитник Даниэль Васс и форвард Макси Гомес.
Отметим, что нападающий "кельтов" Яго Аспас на 72-й минуте не сумел реализовать пенальти. 11-метровый удар парировал вратарь мадридцев Кейлор Навас.
После этого матча "Реал" расположился на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка, что на 16 меньше, чем у "Барселоны", которая занимает первую строчку. "Сельта" занимает 14-е место, набрав 22 балла.
Чемпионат Испании
Лига 1
18-й тур
"Сельта" – "Реал" – 2:2 (1:2)
Голы: Васс, 33 (1:0). Бэйл, 36 (1:1). Бэйл, 38 (1:2). М.Гомес, 82 (2:2).
Нереализованный пенальти: Аспас (Сельта), 72 (вратарь)
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хонни Кастро, Радойя (Лоботка, 73), Васс (Хосабед Санчес, 90+1), Эрнандес, Аспас, М.Гомес, Систо (Эмре Мор, 73).
"Реал": Навас, Начо, Варан, Хакими, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Васкес, 76), Бэйл (Асенсио, 85), Криштиану Роналду, Иско (Ковачич, 77).
Предупреждения: Каземиру, 44. Мальо, 67. Навас, 71. Аспас, 88.
Судья: Хайме Латре.
7 января. Виго. Стадион Balaidos.
Дядька
Не Зидан исчерпал себя, а капризный кри-кри. С годами все борзее. В ПСЖ ему место.
02:28
Очень плохой мальчик
Зидан исчерпал себя.С вещами на выход!
01:16
Thomas_Boy_
С такой игрой "Реал" может и в призеры не попасть.
00:54