Дубль Аспаса принес "Сельте" победу над "Атлетиком"

"Сельта" дома обыграла "Атлетик" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев дублем отметился Яго Аспас.

Отметим, что команда из Виго прервала серию из двух поражений подряд. Для клуба из Бильбао этот проигрыш стал третьим кряду.

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11-й тур

"Сельта" - "Атлетик" - 3:1 (3:1)

Голы: С.Гомес, 16 (1:0). Аспас, 22 (2:0). Аспас, 26 (3:0). Рауль Гарсия, 38 (3:1).

"Сельта": Рубен Бланко, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Эрнандес, Лоботка (Радойя, 84), Систо, Аспас (Хосабед Санчес, 90+1), М.Гомес (Гвидетти, 76).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа (Лекуэ, 73), Ляпорт, Нуньес, Рауль Гарсия, Сусаэта, Сан-Хосе, Весга (Итурраспе, 46), Иньяки Уильямс, Кордоба (Адурис, 46).

Предупреждения: Весга, 12. С.Гомес, 41. Баленсиага, 58. Сан-Хосе, 62. М.Гомес, 64. Адурис, 90+1. Рубен Бланко, 90+1.

Судья: Хиль Мансано.

5 ноября. Виго. Стадион Balaidos.