Дубль Аспаса помог "Сельте" обыграть "Бетис"

"Сельта" на своем поле обыграла "Бетис" в 21-м туре чемпионата Испании - 3:2. Дубль в этой встрече сделал форвард хозяев Яго Аспас, который занимает третье место в споре бомбардиров с 14-ю мячами.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Сельта" - "Бетис" - 3:2 (1:0)

Голы: Аспас, 12 (1:0). М.Гомес, 57 (2:0). Леон, 71 (2:1). Аспас, 79 (3:1). Гуардадо, 90+1 - с пенальти (3:2).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Хосабед Санчес, 81), Лоботка, Радойя, Систо (Мендес, 73), Аспас, М.Гомес (Эмре Мор, 87).

"Бетис": Адан, Барраган, Феддаль, Манди, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия (Рубен Кастро, 62), Гуардадо, Руис, Тельо (Будебуз, 63), Леон.

Предупреждения: Хави Гарсия, 15. Хоакин, 45. Васс, 46. Руис, 59. Барраган, 65. Феддаль, 68.

Судья: Санчес Мартинес.

29 января. Виго. Стадион "Balaidos".