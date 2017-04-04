Дубль Адуриса принес "Атлетику" победу над "Эспаньолом"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетик" переиграл "Эспаньол" – 2:0. Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Ариц Адурис.
Чемпионат Испании
Ла лига
30-й тур
"Атлетик" – "Эспаньол" – 2:0 (2:0)
Голы: Адурис, 17 – с пенальти (1:0). Адурис, 37 (2:0).
"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Ляпорт, Саборит, Альварес, Рауль Гарсия (Сан-Хосе, 73), Сусаэта, Итурраспе, Эчеварриа (Микель Рико, 81), Адурис, Икер Муниаин (Иньяки Уильямс, 62).
"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Рока (Хурадо, 46), Диоп, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Виктор Альварес, Мелендо (Перес, 46), Пьятти, Альваро Васкес (Кайседо, 75).
Предупреждения: Виктор Альварес, 18. Альварес, 27. Давид Лопес, 39. Фуэго, 90+1.
Судья: Мартинес Мунуэра.
4 апреля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.