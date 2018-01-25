Друг Роналду: "Криштиану хочет вернуться в "Спортинг"

Мигель Пайшау, друг нападающего "Реала" Криштиану Роналду, рассказал о том, что футболист хотел бы вернуться в Португалию. По его словам, форвард желает вернуться в "Спортинг".

- Это правда, Роналду говорит о возвращении в Португалию, - цитирует record Роналду. - Фактически, он попросил меня рассказать об этом.

Отметим, что текущее соглашение Роналду с "Реалом" рассчитано до 2021 года. Ранее об интересе к 32-летнему португальцу сообщалось со стороны "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и ряда китайских клубов.

Роналду выступал за "Спортинг" в период с 2002 по 2003 год, после чего он перебрался в "Манчестер Юнайтед".