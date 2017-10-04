Донато: "Пике позволяет себе слишком много"

Бывший полузащитник сборной Испании Донато критически высказался о словах Жерара Пике. По его мнению, защитник "Барселоны" позволяет себе слишком много, решая за других.

- Пике говорит, что есть игроки с испанским паспортом, которые не являются испанцами по национальности и не испытывают любовь к цветам национальной команды, - приводит Goal.com слова Донато. - Он не может включать в этот список меня или Маркоса Сенну. Пусть говорит только за себя.

Напомним, что ранее Пике заявил, что он каталонец, проголосовавший за независимость, но не видящий препятствий для игры за сборную. По его мнению, было много натурализованных испанцев, не согласных с общими идеями.