Домашний стадион "Райо Вальекано" будет закрыт минимум до середины октября

Домашний стадион "Райо Вальекано" будет закрыт для проведения работ по реконструкции. Как сообщает ВВС, решение о закрытии арены было принято представителями ла лиги и клуба после жалоб со стороны болельщиков, которые посетили домашний матч первого тура чемпионата Испании с "Севильей". Они отмечали аварийное состояние ряда конструкций стадиона, который был отремонтирован к началу сезона ненадлежащим образом. На арене до сих пор полно мусора, также там размещена строительная техника.

Ожидается, что стадион будет закрыт до середины октября. К тому времени "Райо Вальекано" должен сыграть дома с "Атлетиком", "Алавесом" и "Эспаньолом". Клубы могут поменяться кругами или провести матчи без зрителей.