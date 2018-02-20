Дом Коутинью ограбили в Барселоне

Дом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью ограбили 19 февраля. По информации Football Espana, бразилец отправился со своей семьей в ресторан, в это время в его дом забрались злоумышленники.
Напомним, что Коутинью не полетел в Лондон на матч 1/8 Лиги чемпионов против "Челси". Футболист был заигран в турнире за "Ливерпуль", за который он выступал осенью прошлого года. Бразилец перешел в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.
Dr.Pavlov
И все-таки - ограбили или обокрали?
21:59
shpasic
и именно в этот день Дзюба отсутствовал на тренировке тульского Арсенала. совпадение?
18:58
баламошка
Каталашки там уже давно сколотили ОПГ "Барсеножка". Два карлика-форточника, Меська и Иньеста, постоянно грабят дома одноклубников. Раньше с ними ещё Хавя орудовал.
17:34
Zangezi
Нельзя столько пить!
17:33