17:15 | Футбол — Испания

Дом Коутинью ограбили в Барселоне

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Дом полузащитника "Барселоны"  Филиппе Коутинью ограбили 19 февраля. По информации Football Espana, бразилец отправился со своей семьей в ресторан, в это время в его дом забрались злоумышленники.

Напомним, что Коутинью не полетел в Лондон на матч 1/8 Лиги чемпионов против "Челси". Футболист был заигран в турнире за "Ливерпуль", за который он выступал осенью прошлого года. Бразилец перешел в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Dr.Pavlov

И все-таки - ограбили или обокрали?

21:59

shpasic

и именно в этот день Дзюба отсутствовал на тренировке тульского Арсенала. совпадение?

18:58

баламошка

Каталашки там уже давно сколотили ОПГ "Барсеножка". Два карлика-форточника, Меська и Иньеста, постоянно грабят дома одноклубников. Раньше с ними ещё Хавя орудовал.

17:34

Zangezi

Нельзя столько пить!

17:33

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