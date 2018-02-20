Дом Коутинью ограбили в Барселоне

Дом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью ограбили 19 февраля. По информации Football Espana, бразилец отправился со своей семьей в ресторан, в это время в его дом забрались злоумышленники.

Напомним, что Коутинью не полетел в Лондон на матч 1/8 Лиги чемпионов против "Челси". Футболист был заигран в турнире за "Ливерпуль", за который он выступал осенью прошлого года. Бразилец перешел в "Барселону" во время зимнего трансферного окна.