Долги клубов примеры должны быть ликвидированы к 2020 году

Клубы примеры сократили свою задолженность перед испанскими налоговыми органами до 420 миллионов евро, сообщает Football Espana. Ожидается, что в конце этого сезона долг снизится еще на 79 миллионов евро. В руководстве ла лиги планируют, что полностью задолженность будет ликвидирована к 2020 году.

- Эти цифры – отражение текущего финансового положения в испанском футболе, - приводит источник слова генерального директора Ла лиги Хавьера Гомеса. - Сокращение задолженности достигнуто клубами за исключением "Реала" и "Барселоны".