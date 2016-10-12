15:52 | ФУТБОЛ — Испания

Долги клубов примеры должны быть ликвидированы к 2020 году

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Клубы примеры сократили свою задолженность перед испанскими налоговыми органами до 420 миллионов евро, сообщает Football Espana. Ожидается, что в конце этого сезона долг снизится еще на 79 миллионов евро. В руководстве ла лиги планируют, что полностью задолженность будет ликвидирована к 2020 году.

- Эти цифры – отражение текущего финансового положения в испанском футболе, - приводит источник слова генерального директора Ла лиги Хавьера Гомеса. - Сокращение задолженности достигнуто клубами за исключением "Реала" и "Барселоны".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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blue-white!

Они ликвидируются только вместе с клубами...

16:11

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