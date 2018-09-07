Доходы "Реала" по итогам сезона-2017/18 составили 750,9 миллиона евро

"Реал" на официальном сайте опубликовал финансовую информацию по итогам сезона-2017/18. Доходы мадридцев без учета трансферов составили 750,9 миллиона евро, что на 11,3 процента больше, чем сезоном ранее. Чистая прибыль "королевского клуба" равна 31,2 миллиона евро – на 45,9 процента больше, чем в сезоне-2016/17 (21,4 миллиона евро).

В испанском клубе прогнозируют, что доход без учета продажи игроков составит 752 миллиона евро.

В сезоне-2017/18 "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. После сезона клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан и форвард Криштиану Роналду.

В этом чемпионате Испании команда Хулена Лопетеги в трех турах одержала три победы. Она занимает вторую строчку, уступая "Барселоне" по дополнительным показателям.